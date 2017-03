Un nouveau clip pour LIFE OF AGONY

LIFE OF AGONY est de retour en vidéo avec le clip du titre « A Place Where There’s No More Pain » à découvrir ci-dessous.

A noter que le groupe sera en concert le 31/05/2017 @ CCO Lyon à 20h.





Life Of Agony est apparu sur la scène musicale New yorkaise au début des années 90 avec l’un des sons les plus distinctifs dans son genre. Bien connu en 1993 pour son style métal / crossover avec l’album River Runs Red, le groupe Life Of Agony à construit un style Die-Hard, devenu culte.

Pendant plus de deux décennies, le groupe à voyager dans le monde entier, partageant parfois la scène avec de grands noms gravés dans le monde du rock, comme Metallica, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Foo Fighters et les Red Hot Chili Peppers.

Après le très bon Ugly sorti en 1995, Life Of Agony a opté pour une approche d’un rock plus alternatif et très énergétique avec Soul Searching Sun (1997) et Broken Valley (2005), ce dernier album est produit par Greg Fidelman de Sliknot et Metallica.

Life Of Agony a vendu plus d’un million d’albums à ce jour.

En 2016, Life Of Agnony a signé un accord avec Napalm Records pour enregistrer le 5ème album studio du groupe, intitulé A Place Where There’s No More Pain, qui sortira le 28 avril 2017, soit 12 ans après leur dernier album. Rolling Stones l’a salué comme étant « l’un des albums les plus attendu de l’année ».

Cet album est produit par Matt Brown ainsi que Life Of Agony, et masterisé par Ted Jensen (Alice in chains, Machine Head, Deftones).

L’énergie et l’intensité dégagées par la tracklist de ce dernier album surpassent toutes les attentes développées ces 12 dernières années. Une expérience cathartique Sturm & Drang pour l’auditeur qui correspond à la férocité de River Runs Red et d’une mélodie quasi rocheuse.

Les riffs de guitare entraînant et des paroles sincères avec un bon groove marquent le retour d’un son tourné vers « La place où il n’y a plus de douleur » passionnelles et introspectives.