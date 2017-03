The Voice Of Hell II : Déjà 120 groupes !

COMMUNIQUE: Lundi 06 mars dernier débutaient les inscriptions au tremplin The Voice Of Hell II.

De nombreux groupes se sont déjà lancés dans la compétition pour se produire sur la scène privée du Hellfest située au Metal Corner.

Lors de la première édition du tremplin The Voice Of Hell, 150 groupes de metal s’étaient inscrits dans l’espoir de voir leur nom sur le line up de la zone privée du Hellfest réservée aux membres du Hellfest Cult.

Cette année encore, l’engouement est grand avec, à ce jour, plus d’une centaine de groupes inscrits, une semaine seulement après le lancement de cette deuxième édition. Pour rappel, le groupe gagnant aura l’opportunité de se produire sur la scène du Ferrailleur (Nantes) pour la dernière date de la tournée Warm Up Ride 2K17 ainsi que sur la scène privée du Hellfest Cult, située au Metal Corner.

Toujours dans le but de promouvoir et professionnaliser les groupes émergents, et ce grâce à nos partenaires, le gagnant sera récompensé avec l’enregistrement studio de 5 titres offerts, une séance de coaching, des bons d’achat pour faire du merchandising à son effigie, une interview dans la presse spécialisée et bien d’autres surprises !

Heavymetal, Hardcore, Deathmetal, Trash etc. les styles sont variés. Venez découvrir la playlist du tremplin sur le site The Voice Of Hell.

C’est encore un très bon cru qui nous attend !

Plus d’infos : https://www.thevoiceofhell.fr/