TERROR a dévoilé un clip pour son nouveau single « Kill ‘Em Off », à voir ci-dessous, et tiré du nouveau EP du groupe « The Walls Will Fall » prévu pour le 28 Avril prochain.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/terrorhardcore

« The Walls Will Fall » Track Listing:

01 – “Balance The Odds”

02 – “Kill ‘Em Off”

03 – “The Walls Will Fall”

04 – “No Love Lost”

05 – “Step To You” (Madball cover)