SYSTEM OF A DOWN en France en Juin

SYSTEM OF A DOWN sera en juin prochain en Europe et France pour quelques dates que voici:

06/01 Zurich, SWI – Hallenstadion (feat. Code Orange)

06/03 Nurnberg, GER – Rock im Park

06/04 Mendig, GER – Rock am Ring

06/05 Landgraaf, NET – Pinkpop

06/07 Nancy, FRA – Open Air Zenith (feat. Code Orange)

06/09 Derby, UK – Download Festival

06/10 Paris, FRA – Download Festival

06/12 Prague, CZE – 02 Arena (feat. Code Orange)

06/13 Berlin, GER – Wuhlheide (feat. Code Orange)

06/14 Hamburg, GER – Barclaycard Arena (feat. Code Orange)

06/16 Nickelsdorf, AUT – Nova Rock

06/17 Krakow, POL – Impact Festival

06/20 Nimes, FRA – Nimes Festival (feat. Code Orange)

06/22 Copenhagen, DEN – Copenhell

06/23 Madrid, SPA – Download Festival

06/25 Florence, ITA – Firenze Rocks

06/28 Norrkoping, SWE – Barvalla Festival

06/30 Arras, FRA – Main Square Festival

07/01 Werchter, BEL – Rock Werchter

07/02 Hannover, GER – TUI Arena

07/05 Moscow, RUS – Park Live Festival