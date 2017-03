Report : Mondial du Tatouage 2017

C’est une nouvelle fois à la Grande Halle de la Villette que Tin-Tin, le plus célèbre des tatoueurs parisiens, nous avait donné rendez-vous pour une nouvelle édition du Mondial du Tatouage. Le but est simple, offrir au public le plus grand rassemblement de tatoueurs du monde entier et bien entendu, la crème de la crème, le meilleur de chaque style !

En effet, on ne retrouve pas au sein de ce rassemblement n’importe qui ! Il faut avoir fait ses preuves, maitriser son art et être bourré de talent ! Et c’est plus de 420 artistes de ce qu’on peut appeler la crème de ce 10ème qui étaient présents ! Une diversité et une richesse qu’il est d’ailleurs impossible de trouver ailleurs !

Le public toujours aussi nombreux et de plus en plus éclectique chaque année, avait répondu présent pour cette nouvelle édition et parcourait les allées de la Grande Halle tout en y allant de son petit commentaire sur les tatoueurs et les tatoués. Certains ayant déjà franchi le pas à de nombreuses reprises, d’autres allant franchir le pas et s’offrir un premier tatouage et parfois même relativement imposant pour un début. Les tatoueurs étant assez souvent rassemblés par style, la facilité pour le public de trouver son bonheur avait été grandement simplifié par l’organisation.

Sur la scène au milieu de la Grande Halle défilent les modèles aux différents concours, « Meilleur petit noir et gris », « Meilleur large couleur », « Best of day », « Best of show » ou encore « Meilleur dos ou intégral », pour gagner un des 25 trophées décernés par un jury de stars à savoir: FILIP LEU, BILL SALMON, LUKE ATKINSON & KARI BARBA.

Mais c’est aussi des concerts qui défilent sur la scène pendant les trois jours du Mondial avec notamment: MADBALL, L’ESPRIT DU CLAN, CARPENTER BRUT ou encore THEO LAWRENCE & THE HEARTS. De quoi passer un bon moment ne serais-ce que pour simplement visiter ce Mondial. Car tout le monde ne vient pas pour se faire tatouer. Beaucoup viennent simplement passer un moment, regarder les modèles et découvrir les univers des artistes de plus en plus riches et détaillés.

Si vous avez malheureusement raté l’évènement Tattoo de l’année, il va vous falloir attendre 2018 pour une nouvelle édition ! En attendant découvrez nos clichés de cette édition 2017 !

Plus d’infos: http://www.mondialdutatouage.com/