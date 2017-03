MOTOCULTOR 2017 : La billetterie est ouverte !

La billetterie du Motocultor Festival est désormais ouverte ! Profitez en suivant ce lien des 300 PASS 3 JOURS PROMO à 65€* au lieu de 92€* (*hors frais de loc.)

Vous pouvez le crier sur tous les toits, la dixième édition édition du Motocultor Festival aura belle et bien lieu les 18 / 19 / 20 août prochains à Saint-Nolff !

Les premiers groupes annoncés pour l’édition 2017:

SUFFOCATION / POSSESSED / REVOCATION / VITAL REMAINS / THE REAL MC KENZIES / POWER TRIP / MALIGNANT TUMOUR / DUST BOLT / THE GREAT OLD ONES / INTERMENT / INSANITY ALERT + 55 groupes à confirmer