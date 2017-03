Live Report : DANKO JONES à La Maroquinerie (Paris)

Une fois n’est pas coutume, nous avions rendez-vous pour un concert Rock à La Maroquinerie et qui plus est, avec l’une des figures les plus emblématiques de la scène Rock internationale, DANKO JONES. Mais c’est bel et bien en enfer que le public avait rendez-vous avec ce frontman incroyable. En effet, un enfer tant il y faisait chaud et lourd dans cette petite salle parisienne que l’on découvre en descendant les marches qui nous y emmène. Mais il faut avouer, que cette chaleur collait parfaitement avec la prestation du groupe qui fut une nouvelle fois diabolique.

Le concert va démarrer sur les chapeaux de roues avec « I Gotta Rock » repris par le public et qui saura encore faire augmenter la température de la salle. Le public est ravi, conquis par le groupe qui se donne à fond comme à son habitude. Car c’est bel est bien la force du trio, cette générosité incroyable sur scène. DANKO JONES se donne sans compter et fait tout ce qu’il peut pour être certain que chaque minute sera intense et purement Rock’n Roll. Et c’est pas l’énergie que va dégager le groupe avec « Sugar Chocolate » quelques minutes après, qui laissera le public se reposer, il poussera, par contre, un peu plus la fosse à se déchainer. DANKO JONES saura bien entendu nous imposer quelques fins discours mélangeants hommages, félicitations ou bien encore quelques blagues toujours pour divertir ses fans qui ont su remplir la salle puisque le concert se joue à guichet fermé.

Alors bien entendu, DANKO JONES va également nous réserver ses meilleurs titres comme « First Date » ou encore « Full Of Regret » toujours aussi efficaces en concert et toujours aussi bien accueillis et acclamés par la foule présente. Au fil des titres l’échange entre le groupe est son public est parfait. La petite salle renforce le côté presque intime du concert et c’est une vraie complicité qui s’installe à travers les « speech » de DANKO.

Le groupe va également nous réserver quelques extraits de son nouvel album avec le très rythmé « My Little RNR » ou encore le très groovy « Wildcat », qui porte le titre de ce nouvel album, prouvant que le groupe a une nouvelle fois réussi à produire un très bon album et toujours aussi efficace.

Le groupe va jouer une vingtaine de titres et aura même du mal à quitter la scène tellement la soirée fut exceptionnelle. On regrettera tout de même la voix parfois fragile de DANKO JONES qui devra se réserver sur quelques titres afin de garder une puissance suffisante pour le show complet de presque 1h30. Mais n’oublions pas que c’est ça aussi le Rock’n Roll, une musique à dimension humaine qui peut parfois avoir quelques imperfections mais qui est surtout là pour nous faire remuer et vibrer, ce qu’à particulièrement bien réussi DANKO JONES ce soir.

