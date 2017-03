Live Report : ANTHRAX à L’Elysée Montmartre (Paris)

ANTHRAX avait donné rendez-vous à ses fans à L’Elysée Montmartre en ce Jeudi 16 Mars 2017 dans le cadre de la tournée « Among The Kings ». Cette tournée était, car la date de Paris était la dernière de la tournée commencée le 9 Février, surtout l’occasion pour le groupe de célébrer les 30 ans de l’album « Among The Living » sorti donc en 1987. Un album 100% thrash et qui a permis au groupe d’exploser et de devenir par la suite l’un de ceux qu’on appelle le Big 4.

Mais c’est tout d’abord THE RAVEN AGE qui a eu l’honneur d’ouvrir les hostilités. Originaire de Londres, et en pleine promo de son premier album intitulé « Darkness Will Rise » et qui sort aujourd’hui le 17 Mars, le combo anglais a du commencer son show devant une salle qui se remplissait seulement. Mais c’est assez habituel dans ce genre d’exercice et c’est au groupe de faire ses preuves. Le metal mélodique de THE RAVEN AGE semble trouver de l’écho et le public semble s’intéresser à ce groupe qu’il ne connait pas encore ou très peu. Les conditions ne sont pas les meilleures, mais le groupe fait preuve de maitrise, d’énergie et de passion pour un set efficace et bourré de mélodies. Une performance correcte.

A 20h50, ANTHRAX déboule sur scène pour démarrer un show d’1h40 avec un « Among The Living » énergique et bourré d’adrénaline. Le groupe enchaine rapidement sur « Caught in a Mosh » qui démontre toujours un efficacité redoutable. Et on replonge, après seulement quelques minutes de concert, directement à cette époque ou le thrash était le roi. Même si le style semble revenir en force, c’est encore assez rare de retrouver ces sensations. Et l’efficacité et la précision d’ANTHRAX est remarquable. La machine est impressionnante, le son est ultra puissant, la batterie où l’on retrouve une nouvelle fois Jon Dette et non Charlie Benante, nous martèle et on en ressent chaque frappe comme un coup de masse en plein poitrine. Le groupe arrive ensuite sur « I Am The Law », dont le refrain est repris en choeur par le public. Les bras se lèvent et le public se fait entendre toujours plus fort. « A Skeleton in the Closet » arrive comme un autre coup de poing, ANTHRAX offre un set accrocheur et direct. Et c’est ensuite qu’arrive le classique « Indians » et les images de Joey Belladonna avec sa coiffe d’indien nous reviennent automatiquement en tête avec un brin de nostalgie. La première partie du concert et de « Among The Living » se termine avec le titre « Imitation of Life » qui était jusque là rarement joué par le groupe.

ANTHRAX après un bref instant de repos repart de plus belle avec le très efficace « Fight ‘Em ‘Til You Can’t » tiré de l’excellent « Worship Music » sorti en 2011. Le groupe propose ensuite un extrait de son dernier album en date « For All Kings » avec le titre « Breathing Lightning » avant de revenir aux classiques avec notamment « Madhouse ». Comme à son habitude, ANTHRAX terminera son show parisien avec la reprise de TRUST « Antisocial » qui une nouvelle fois saura trouver une réponse puissante du public qui a toujours su pousser le groupe dès les premiers accords de cette fameuse reprise.

ANTHRAX aura de nouveau donné un très bon show, maitrisé et énergique, sachant aller chercher les émotions du public et lui offrant un peu de nostalgie avec cette première partie de concert dédié à l’album « Among The Living ». ANTHRAX reste un des grands du thrash metal, toujours aussi impressionnant sur scène et avec des des titres toujours aussi efficaces.