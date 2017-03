Le nouveau BABYLON PRESSION dans les bacs le 21 Avril

Le nouvel album de BABYLON PRESSION intitulé « Heureux d’être Content » sera disponible le 21 avril 2017

COMMUNIQUE: En 2007 Babylon Pression sort « Travaille, Consomme et Meurs » qui marque le renouveau du groupe avec un retour vers ses racines Hardcore / Rock’n’roll. Le groupe ira défendre ce dernier non seulement aux quatre coins de la France mais aussi en Europe (Belgique, Pays-bas, Roumanie) où le groupe reçoit un accueil plus que chaleureux.

En 2011, le groupe sors « Allez Tous Vous Faire Foutre », projet 100% DIY, l’album sera entièrement financé en prévente (500 exemplaires écoulés) et fera l’objet d’un packaging hors normes (Pochette sérigraphiée à la main et numérotée par Elvisdead, atelier du chanteur du groupe).

A PROPOS DU NOUVEL ALBUM: « HEUREUX D’ÊTRE CONTENT »

Babylon Pression revient avec un nouvel album intitulé : « Heureux d’être content » chez Deadlight Entertainment, véritable pamphlet social dépeignant tour à tour un clochard, une maison de retraite, un mari jaloux, etc. Cet album marquera les 20 ans de carrière groupe qui n’a rien perdu de sa rage ni de son humour noir.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/babylonpression/