Lancement du Hardcore Animals Rescue Family (HARF)

Go Music France, qui organise principalement des concerts à Poitiers et Toulon/Marseille, annonce le lancement du Hardcore Animals Rescue Family, le HARF !

L’objet de ce projet est de proposer des cagnottes de dons à la billetterie des concerts ou sur le merch’ des groupes partenaires afin de récolter de l’argent qui servira à subvenir aux besoins des refuges animaliers; Une partie de ces dons sont offerts à l’association Hardcore Cares qui lutte contre la maltraitance animale.

Pour suivre le projet : https://www.facebook.com/groups/266475100456513/?

Sensorial Damage (Metal HxC – Poitiers) et Who I Am (Hardcore – Angoulême) ont annoncé leurs prochaines dates et soutiendront le HARF tout le long de leur tournée !