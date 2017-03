Corey Taylor le chanteur de SLIPKNOT et STONE SOUR a rejoint KORN sur scène à Anaheim en Californie, à côté de Los Angeles, pour assurer la partie qu’il avait chanté en studio sur le titre « A Different World ». A noter que STONE SOUR et KORN tourneront ensemble cet Eté. Des fans ont filmé ça et c’est désormais dispo via Youtube.