Comme pour clôturer les trois concerts de METALLICA à Mexico où près de 200.000 personnes sont venus les acclamer, IGGY POP a rejoint le groupe sur scène pour un final inédit. C’était à la fin du set avant de reprendre « Nothing Else Matters » et « Enter Sadman » comme nous le confirme la setlist du groupe. Retrouvez également une vidéo ci-dessous.