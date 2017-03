Communiqué: TAGADA JONES & NO ONE IS INNOCENT EN TOURNEE

–> « En Avril, c’est la vraie campagne …. celle des décibels et du son ! »

L’idée originale ? « Elle vient de Niko Tagada Jones » précise Kemar. « Nous réunir au vu des nos idées respectives nous a semblé logique! » Surtout à un moment clé comme celui-ci, en pleine période électorale !

Au-delà des critiques de société, l’empathie et la volonté de résistance sont une deuxième très bonne raison de s’unir. Qu’il s’agisse de No one ou de Tagada, chacun avait ressenti le besoin de rendre hommage à Charlie à travers respectivement, « Charlie » et « Je suis démocratie » mais aussi d’évoquer les attentats meurtriers et l’endoctrinement.

Enfin, si les idées se rejoignent, l’idée également de se serrer les coudes au sein de la scène alternative française est très forte. C’est déjà ce qui avait été amorcé dans le concept même du Bal des enragés, sur une initiative de Rage Tour.

En Avril, en France et Belgique, venez voir les deux monstres de scène que sont No one is innocent et Tagada Jones, réunis sur de mêmes affiches !

Attention : Le Festival de Tagada Jones, aux Herbiers, est complet comme tous les ans !

Il ne reste que 250 places de disponibles à l’Elysée Montmartre et Lyon est en bonne voie également pour être complète …