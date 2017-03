DEATH ANGEL en France cet Eté

DEATH ANGEL vient d’annoncer les dates de sa nouvelle tournée en Europe dont quelques dates en France.

07/06 Ballenstedt, GER – Rock Harz Open Air

07/07 Berlin, GER Badehaus

07/08 Eindhoven, NET – Dynamo Club

07/09 Antwerpen, BEL – Antwerp Metal Fest

07/10 Esch/Alzette, LUX – Kulturfabrik

07/12 Balingen, GER – Bang Your Head

07/13 Vizovice, CZE – Masters Of Rock

07/14 Gavle, Gefle, SWE – Metal Festival

07/15 Weil am Rhein, GER – Baden in Blut

07/16 Frankfurt, GER – Zoom

07/19 Nantes, FRA – Le Ferrailleur

07/20 Paris, FRA – Le Petit Bain

07/21 Puget-sur-Argents, FRA – Le Rat’s

07/23 Brescia, ITA – Colony Open Air

07/26 Aarburg, SWI – Musigburg

07/27 Munchen, GER – Free & Easy Festival

07/28 Tolmin, SWI – Metaldays

07/29 Lindau, GER – Club Vaudeville

07/30 Essen, GER – Nord Open Air

08/01 Nurnberg, GER – Hirsch

08/04 Steenwiljkerwold, NET – Dicky Woodstock

08/05 Corroios, POR – VOA Festival

08/06 Rotterdam, NET – Baroeg

08/08 Wolverhampton, UK – Slade Rooms

08/09 Glasgow, UK – Audio

08/10 Bridgend, UK – Hobos

08/11 London, UK – Underworld

08/12 Kortrijk, BEL – Alcatraz Festival