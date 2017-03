Chronique : TAGADA JONES – La peste et le choléra

TAGADA JONES est de retour avec un nouvel album intitulé « La peste et le choléra », 19 ans après son premier album intitulé « Plus de bruit ». Ce nouvel album est composé 12 titres et le groupe y dévoile toujours la même hargne, la même énergie et la même passion pour défendre des thèmes qui lui sont importants. En effet, « La peste et le choléra » démarre avec un titre « Vendredi 13 » dont le seul titre en révèle le contenu et pause la question du Pourquoi. « Le monde tourne à l’envers » fait quant à lui le constat de notre situation politique et social d’un monde qui semble aller de travers. Et chaque titre est chanté ou crié, comme un discours de révolte, l’envie de voir les choses changer. L’envie peut être de voir le monde bouger.

TAGADA JONES conserve ses influences et mélange du Metal, du Punk et du Hardcore pour une musique toujours aussi rythmée sachant alterner avec des passages plus calmes pour y laisser plus de groove avant de relancer la machine infernale du basse batterie martelant ses coups avec férocité.

« La peste et le choléra » profite d’une bonne production soulignant les traits caractéristiques du style du groupe. Une batterie puissante, une basse ronflante, des guitares accrocheuses et une voix percutante. Un album comme un gros coup poing qui arriverait à la vitesse lumière.

En effet, l’album est un vrai TGV lancé à pleine vitesse, aucun répit mais surtout aucun temps mort. Le groupe réussit à délivrer un album constant et accrocheur. Après autant d’années TAGADA JONES affirme une nouvelle fois son statut d’incontournable de la scène française. C’est parfois brut, rugueux, dur, mais c’est toujours bien pensé, subtilement mise en place et d’un efficacité redoutable. Un album a écouter !

Track Listing:

1 Vendredi 13 4:11

2 La peste et le choléra 4:05

3 Pertes et fracas 3:36

4 Envers et contre tous 3:24

5 Guns 4:06

6 Mort aux cons 4:01

7 Le monde tourne à l’envers 3:30

8 Narcissique 3:59

9 Enfant des rues 3:50

10 Pas de futur 3:33

11 Je suis démocratie (version 2017) 3:50

12 Le point de non retour 3:55

Line up:

Niko > Chant, guitare

Stef > Guitare

Waner > Basse

Job > Batterie

