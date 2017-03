Chronique : HEADCHARGER – Hexagram

HEADCHARGER fait partie de notre paysage musical depuis plus de 10 ans et sort avec « Hexagram » son 6ème album. Un album composé de 11 nouveaux titres dont quelques extraits accrocheurs avaient été dévoilés depuis quelques semaines et notamment le titre « Coming Back To Life » qui ouvre ce nouvel opus avec son rythme endiablé. Rythme endiablé que l’on retrouve également sur des titres comme « The One You Want To Be » ou « Dirty Like Your Memories ».

Mais le groupe introduit également des titres plus calmes et plus mélodiques avec par exemple « Gutsy Move » ou encore « A Long Wait » qui le suit, mais sans jamais perdre le groove qui le caractérise. HEADCHARGER possède toujours ce « son » à la fois rugueux et ultra précis, qui met parfaitement en valeur ce Rock puissant aux influences Metal. La voix de Seb apporte toujours la même puissance et varie toujours sur les mêmes émotions assurant au groupe une base solide dans la continuité de « Black Diamond Snake » sorti en 2014.

Dans l’ensemble le groupe reprend les recettes qui lui sont propres et qui lui ont toujours permis d’avancer vers le devant de la scène. Mais on regrettera tout de même de ne pas y déceler une plus grande prise de risque ou un petit grain de folie qui aurait également pu faire sortir le groupe de la route qu’il utilise depuis quelques années. Et même si HEADCHARGER semble s’ouvrir beaucoup plus vers des émotions plus sombres et des mélodies plus lentes que par le passé. Et même si le titre « Feed Our Illusion » qui le clôture et son accordage plus grave apporte un peu de différence dans le registre habituel du groupe.

Mais « Hexagram » est dans l’ensemble un bon album aux sonorités Rock US, très bien produit et très bien orchestré. La qualité des musiciens n’est plus à démontrer et le groupe saura assurément satisfaire ses fans. Ajouté à cela une maîtrise parfaite de la scène, et vous avez un groupe à suivre et à supporter.

TRexSound Rating:

Track Listing:

01 Coming back to life

02 Dirty like your memories

03 Gutsy move

04 A long wait

05 Name your price

06 The one you want to be

07 The metamorphosis

08 Load the dice

09 This is my crime

10 Necronomicon

11 Feed our illusions

Line up:

Sébastien Pierre: Chant

David Rocha: Guitare

Romain Neveu: Basse

Antony Josse: Guitare

Rudy Lecocq: Batterie

Extraits:







Retrouvez HEADCHARGER sur le web:

https://www.facebook.com/headchargerband/