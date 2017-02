Une vidéo Making Of du nouvel album de EVOCATION

C’est le 10 mars prochain qui marquera le retour d’EVOCATION avec le nouvel album « The Shadow Archetype ». Un album dans la pure tradition du Death Metal nordique. Le guitariste Marko Palmen nous en dévoile un peu plus dans une vidéo Making Of de l’album, à voir ci-dessous.

The Shadow Archetype track-listing:

1. Into Ruins

2. Condemned To The Grave

3. Modus Operandi

4. Children Of Stone

5. The Coroner

6. The Shadow Archetype

7. Blind Obedience

8. Survival Of The Sickest

9. Sulphur And Blood

10. Imperium Fall

11. Dark Day Sunrise

Evocation line-up:

Thomas Josefsson – vocals

Marko Palmen – guitar

Simon Exner – guitar

Gustaf Jorde – bass

Per Moller Jensen – session drums on the album