THE DILLINGER ESCAPE PLAN revient en France

Suite à son accident en Pologne et l’annulation de sa tournée, THE DILLINGER ESCAPE PLAN est de retour avec de nouvelles dates en Europe et en France.

06/08 Belfast, IRE – Limelight 2

06/09 Dublin, IRE – Academy

06/11 Donington, UK – Download

06/14 Munich, GER – Backstage

06/15 Nickelsdorg, AUT – Nova Rock

06/16 Dessel, BEL – Graspop

06/18 Clisson, FRA – Hellfest

06/19 Paris, FRA – Le Trabendo

06/20 Strasbourg, FRA – La Laitef

06/21 Brussels, BEL – AB

06/23 Copenhagen, DEN – Copenhell

06/24 Ysseltsteyn, NET – Jera On Air

06/25 Wiesbaden, GER – Schlachthof

06/26 Lausanne, SWI – Les Docks

06/29 Rome, ITA – Villa Ada

06/30 Cagliari, ITA – Cueva Rock

07/01 Bologna, ITA – Zona Roveri

07/05 Moscow, RUS – Volta Club

07/06 St. Petersburg, RUS – Club Zal

07/08 Neskauptstadur, ICE – Eistenaflug

08/04 Wacken, GER – Wacken Open Air

08/09 Jaromer, CZE – Brutal Assault

08/10 Krakow, POL – Kwadrat

08/11 Budapest, HUN – A38

08/12 Zagreb, CRO – Mochvara

08/13 Vienna, AUT – Szene

08/14 Prague, CZE – Palac Akropolis

08/15 Cologne, GER – Gloria

08/16 Leipzig, GER – Conne Island