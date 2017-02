SEETHER annonce la sortie de son nouvel album « Poison the Parish » et dévoile le clip du titre « Let You Down » à voir ci-dessous. Ce nouvel album sera dans les bacs le 12 Mai prochain et en voici le track listing:

1. Stoke the Fire

2. Betray and Degrade

3. Something Else

4. I’ll Survive

5. Let You Down

6. Against the Wall

7. Let Me Heal

8. Saviours

9. Nothing Left

10. Count Me Out

11. Emotionless

12. Sell My Soul