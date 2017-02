PRONG : Une tournée et un nouvel album cet Eté

PRONG dévoile les dates de sa nouvelle tournée européenne prévue pour cet Eté avec une seule date en France, le HELLFEST le 18 Juin. A noter que le groupe sortira un nouvel album également cet Eté et intitulé « Zero Days« .

Tommy Victor déclare « L’Europe est un endroit privilégié pour PRONG et 2017 est en train de devenir une autre année pour les livres d’histoire. Beaucoup de grands festivals et de grands clubs sont à l’ordre du jour et nous jouerons aussi des nouveautés ! Nous sommes extrêmement excités! »

« Zero Days – Tour 2017 »

16.06.B-Dessel – Graspop Metal Meeting

18.06.F-Clisson – Hellfest

13.07.D-Hamburg – Hafenklang

14.07.D-Münster – Sputnikhalle

15.07.NL-Eindhoven – Dynamo Metal Fest

18.07.GB-Glasgow – Audio

19.07.GB-Belfast – Voodoo

20.07.IE-Dublin – Voodoo Lounge

21.07.GB-Manchester – Rebellion

22.07.GB-London – Underworld

26.07.D-Munich – Free&Easy Festival

27.07.D-Stuttgart – Keller Klub

28.07.D-Weinheim – Cafe Central

29.07.D-Essen – Nord Open Air

30.07.D-Siegen – Vortex

02.08.D-Potsdam – Waschhaus

03.08.PL-Kostrzyn – Woodstock Open Air

04.08.D-Wacken – Wacken Open Air

05.08.D-Veltheim – Festival Kult

06.08.D-Cologne – Rheinriot

09.08.D-Regensburg – Eventhall Airport

10.08.A-Graz – Explosiv

11.08.A-Vienna – Viper Room

12.08.CZ-Josefov – Brutal Assault Festival

25.08.D-Sulingen – ReLoad Festival