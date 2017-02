NICKELBACK, le 1er extrait du nouvel album

COMMUNIQUE: C’est officiel, Nickelback, le groupe de rock aux multi disques de platine et cumulant les tops des classements est de retour avec un nouvel et 9ème album le 9 juin prochain, Feed the Machine. Composé par Nickelback et coproduit par Chris Baseford (Slash, Shinedown), le tout 1er single du même nom est un hymne insolent aux riffs cinglants et à la rythmique foudroyante qui ravira les fans rock ! Ils débuteront leur tournée en Amérique du Nord dès le mois de juin.