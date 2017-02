MONSTER TRUCK de retour en Europe et en France avec DEEP PURPLE

MONSTER TRUCK sera de retour en Europe et en France en Juin prochain en première partie de DEEP PURPLE ! Retrouvez toutes les dates de la tournée ci-dessous.

May 13 – Bucharest, Romania @ Romexpo

May 14 – Sofia, Bulgaria @ Armeec Arena

May 16 – Zagreb, Croatia @ Arena

May 17 – Vienna, Austria @ Stadhalle

May 19 – Munich, Germany @ Olympiahalle

May 20 – Geneva, Switzerland @ Arena

May 22 – Prague, Czech Republic @ O2 Arena

May 23 – Lodz Poland, Atlas Arena

May 24 – Katowice, Poland @ Spodek

May 27 – Luxembourg, Luxembourg @ Rockhal

May 30 – Hamburg, Germany @ Barclaycard Arena

Jun 01 – Lille, France @ Zenith

Jun 02 – Amsterdam, Netherlands @ Ziggo Dome

Jun 03 – Paris, France @ Accorhotels Arena

Jun 06 – Cologne, Germany @ Lanxess Arena

Jun 07 – Dortmund, Germany @ Westfalenhalle 1

Jun 09 – Leipzig, Germany @ Arena

Jun 10 – Frankfurt, Germany @ Festhalle

Jun 13 – Berlin, Germany @ Mercedes Benz Arena

Jun 14 – Stuttgart, Germany @ Hanns Martin Schleyer Halle