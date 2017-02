MASTODON partage la 3ème partie du Making Of de son nouvel album « Emperor of Sand » prévu pour le 31 Mars et à voir ci-dessous.

« Emperor of Sand » track listing:

1 Sultan’s Curse 4:10

2 Show Yourself 3:03

3 Precious Stones 3:46

4 Steambreather 5:03

5 Roots Remain 4:05

6 Word to the Wise 4:00

7 Ancient Kingdom 4:54

8 Clandestiny 4:28

9 Andromeda 4:05

10 Scorpion Breath 3:19

11 Jaguar God 7:56