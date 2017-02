La VOD de Tin-tin sur le plateau de Quotidien pour le Mondial du Tatouage

Les 3, 4 et 5 mars prochains, le plus grand rassemblement de tatoueurs au monde aura lieu à Paris : Le Mondial du tatouage. Son organisateur n’est pas n’importe quel tatoueur, un des plus grands, et surtout un des pionniers en France. En clair : la superstar des tatoueurs, voici Tin-tin. Le Mondial du tatouage, c’est à la Grand Halle de la Villette les 3, 4 et 5 mars prochains. Et on embrasse Maïtena Biraben qui est la marraine…