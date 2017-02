INVIDIA dévoile le clip du titre « Feed The Fire », disponible ci-dessous. Le groupe est composé de Travis Johnson (IN THIS MOMENT), Brian Jackson, Marcos Medina Rivera (Tous les deux ex-SKINLAB), Matt Snell’s (ex-FIVE FINGER DEATH PUNCH) et Darren Badorine. Le titre est tiré de l’album « As The Sun Sleeps » prévu pour le 31 Mars et produit par Logan Mader (Ex-MACHINE HEAD).