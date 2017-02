WEAKSAW était de passage à Paris pour la promo de son nouvel album « The Wretched Of The Earth » sorti chez LIFEFORCE RECORDS et un concert le soir même au Dr Feelgood des Halles. Un bonne occasion de s’entretenir avec Leo, l’un des deux guitaristes du groupe, et en découvrir plus sur ce groupe originaire de Montpellier et signé sur l’un des meilleurs labels indépendants de la scène Metal. Retrouvez également ci-dessous le Report du concert…





WEAKSAW – Dr Feelgood – Les Halles, Paris – 18 février 2017

WEAKSAW qui comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessus, a eu l’incroyable opportunité de signer sur un label de qualité, à savoir LIFEFORCE Records, et de travailler avec Mark Lewis (WHITECHAPEL, CANNIBAL CORPSE…) pour la production de son album « The Wretched Of The Earth« , et Jason Suecof (DEICIDE, DEATH ANGEL…) pour l’enregistrement de ses parties batterie. Une progression incroyable pour le groupe qui a pourtant su garder sa simplicité.

Après l’interview réalisée au Hard Rock café, me voilà invité au concert du soir, qui se déroulait dans le petite salle du Dr Feelgood, une endroit bien connu des fans de Metal. Cette petite salle en sous sol à l’avantage de savoir créer des ambiances compactes et bien chaudes. Et WEAKSAW saura en tirer avantage pour pousser au maximum la température dans la salle.

Deux groupes ouvraient le concert de ce soir. MAHARA un groupe de Metal Progressif / Djent originaire de Paris, et qui effectuait là son premier concert. Et DEAD COWBOY’S SLUTS du Metal survitaminé aux influences thrash et hardcore, et qui a su enflammer le Dr Feelgood avec une performance carrée et dynamique.

WEAKSAW déboule vers 22h00 avec un set extrêmement maitrisé et qui s’enchaine à la perfection. Les temps morts sont parfois comblés par des ambiances que le batteur lance pour donner à tout le monde le temps de s’accorder. On constate facilement que les 120 concerts que le groupe à derrière lui, lui ont permis d’acquérir la maitrise de la scène. Les membres du groupe sont coordonnés pour déployer une énergie incroyable et frapper fort à l’aide des titres du nouvel album.

En quelques titres, WEAKSAW emballe la soirée et le public conquis par un Tristan au chant, en feu, qui ne cesse de motiver le public pour lui en donner toujours plus. Le groupe délivre un set dur et compact mais relevé par les ambiances sonores déployées avec subtilité qui ajoute à la dimension très professionnelle du groupe.

WEAKSAW maitrise son sujet et avec l’album qu’il possède est prêt pour aller de l’avant. On ne peut espérer pour le groupe que plus de reconnaissance et de franchir au plus vite une nouvelle étape pour progresser au sein de la scène Metal car il le mérite.

Extrait du concert:







