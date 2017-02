HE IS LEGEND débarque en France début Mai

HE IS LEGEND annonce une nouvelle tournée européenne qui va démarrer par l’Allemagne fin Avril et arrivera à Paris début Mai. Toutes les dates sont ci-dessous.

04/28 Hamburg, Germany – Kleiner Donner

04/29 Antwerp, Belgium – Groezrock Festival

04/30 Amsterdam, Netherlands – Melkweg Theatre

05/01/17- Frankfurt, Germany – Nachtleben

05/02 Paris, France – Les Etoiles

05/03 Cologne, Germany – Artheater

05/04 Berlin, Germany – Cassiopeia

05/05 Munich, Germany – Oranjehouse

05/07 Southampton, UK – Joiners

05/08 Manchester, UK – Rebellion

05/09 Newcastle, UK – 02 Academy2

05/10 Glasgow, UK – G2

05/11 Birmingham, UK – 02 Academy3

05/12 London, UK – The Dome

05/13 Nottingham, UK – Rescue Rooms

05/14 Bristol, UK – Exchange