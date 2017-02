EVOCATION vient de dévoiler un nouveau titre « The Coroner » tiré de son nouvel album « The Shadow Archetype » prévu pour le 10 Mars prochain et disponible ci-dessous via Youtube.

The Shadow Archetype track-listing:

1. Into Ruins

2. Condemned To The Grave

3. Modus Operandi

4. Children Of Stone

5. The Coroner

6. The Shadow Archetype

7. Blind Obedience

8. Survival Of The Sickest

9. Sulphur And Blood

10. Imperium Fall

11. Dark Day Sunrise