Chronique : ONCE HUMAN – Evolution

ONCE HUMAN est le nouveau projet de Logan Mader depuis 2014 et qu’on connaît surtout pour son passage chez MACHINE HEAD et chez SOULFLY, mais aussi pour les nombreuses productions auxquelles il a participé avec des groupes comme GOJIRA, FEAR FACTORY, DEVILDRIVER…

Le groupe est de retour avec un deuxième opus intitulé « Evolution », deux ans après la sortie de « The Life I Remember » toujours sur le label earMUSIC. La musique de ONCE HUMAN évolue avec plus d’ambiances et une façon différente de voir les parties guitares notamment avec l’arrivée d’un troisième guitariste, Max Karon, qui permet au groupe une plus grande richesse dans les mélodies. Mais le reste est inchangé avec un Metal dur et brutal, et la voix de Lauren Hart toujours aussi puissante.

Les premiers titres de l’album « Flock of Flesh », « Eye of Chaos » et « Mass Murder Frenzy » respecte parfaitement cette nouvelle démarche alors que d’autres titres sont beaucoup plus « Classiques » pour la scène Metal, comme pour le titre « Dark Matter » où on pourrait même y déceler une influence directe du FEAR FACTORY de la grande époque.

L’ensemble est bien entendu ultra bien produit, forcément avec Logan Mader, on ne pouvait s’attendre à autre chose qu’une grosse production. Alors oui chaque note est une grosse baffe, la voix vous arrache et la section rythmique vous hache menu. Mais malheureusement l’album semble trop souvent se répéter et ne parvient pas à créer une véritable surprise. Et c’est bien cette production aux p’tits oignons qui sauve le groupe. L’album sonne donc parfaitement mais n’est pas forcément très original à part peut être les premiers titres de l’album et peut être « Paragon » et son changement d’ambiance mais qui pourrait avoir déjà été entendu ailleurs.

