Chronique : BLACK SITES – In Monochrome

En 2015 et en provenance de la scène Metal, Mark Sugar décide de se lancer dans un nouveau projet avec un chant clair et des influences plus Rock. BLACK SITES est alors créé à Chicago. Le groupe est de suite signé chez MASCOT RECORDS pour la sortie de cet album « In Monochrome » composé de 9 titres dont une intro d’un peu plus d’une minute.

Le combo navigue entre un metal moderne et un rock mystique ne s’interdisant aucune influence qu’on pourrait parfois aller chercher du coté de MASTODON comme avec le titre « Burning Away The Day« , voir même un peu d’IRON MAIDEN sur « Hunter Gatherer » ou encore du coté de chez BLACK SABBATH. On pourrait même parfois imaginer qu’un morceau comme « Locked Out…Shut Down » pourrait être la rencontre entre JUDAS PRIEST, VOIVOD et SLIPKNOT. Un mélange atypique, surprenant mais qui, mis en place par le quatuor de Chicago, prend tout son sens et fait mouche. BLACK SITES fait preuve d’une grande richesse de styles et d’une qualité incroyable pour apporter à sa musique un groove étonnant et des mélodies touchantes.

L’ambiance que réussit à créer avec « In Monochrome » est à la fois pesante et mystique. Les riffs sont plutôt sombres et puissants, et soulignent une vraie performance de Mark Sugar au chant qui accompli un énorme travail pour apporter de belles variantes à son chant clair sachant parfois le durcir au profit du rendu du morceau.

BLACK SITES pour son démarrage discographique fait donc une belle entrée sur la scène mondiale, avec un album réussi, en étant parvenu pleinement à mélanger énormément de variantes d’un style bien connu qu’est le Metal, pour en tirer une nouvelle dimension bien posée. « In Monochrome » sans être l’album le plus originale de la décennie, est tout de même bien accrocheur et la recette globale bien séduisante. Bien assez pour qu’on s’y intéresse au plus vite. A découvrir !

TRexSound Rating:

Track Listing:

1. M Fisto Waltz

2. Dead Languages

3. Monochrome

4. Burning Away The Day

5. Hunter Gatherer

6. Watching You Fall

7. Locked Out – Shut Down

8. In The Woods

9. The Tides

Line up:

Mark Sugar – Guitar, Vocals

Chris Avgerin – Drums

John Picillo – Bass

Ryan Bruchert – Live Guitar

Extraits:







https://www.facebook.com/blacksites/

http://blacksitesband.com/