L’invité ce soir de l’émissions Quotidien de Yann Barthès sur TMC sera Tin-tin pour le Salon du Mondial du Tatouage qui aura lieu du 3 au 5 Mars 2017 à la Grande Halle de la Villette.

A noter les concerts déjà prévus: MADBALL et L’Esprit Du Clan vendredi 3 Mars, Reflections et Carpenter Brut samedi 4, et Theo Lawrence & The Hearts dimanche 5 Mars l’après-midi!

Plus d’infos: https://www.facebook.com/LeMondialDuTatouage/