Billy Graziadei (BIOHAZARD) vient d’annoncer qu’il avait co-écrit un titre du nouvel album de BODY COUNT « Bloodlust ». A noter que des membres de SEVENDUST ont également participé à l’écriture de l’album et que plusieurs Guest seront aussi de la partie comme Dave Mustaine (MEGADETH), Randy Blythe (LAMB OF GOD) ou encore Max Cavalera (SOULFLY). L’album sera dans les bacs le 31 Mars. Plus d’infos prochainement…

