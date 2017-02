BENIGHTED annonce le départ de Olivier Gabriel, co-fondateur et guitariste du groupe, et l’arrivée de Fack en provenance de CARNIVAL IN COAL pour le remplacer. Le départ se fait dans la douceur, puisqu’il est volontaire mais tout de même après 19 ans de collaboration. Plus de détails dans le post Facebook ci-dessous.

Le nouvel album du groupe « Necrobreed » sortira le 24 Février chez Season Of Mist.