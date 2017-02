AIRBOURNE rend en hommage à Lemmy en vidéo

Airbourne lance le clip illustrant la chanson « It’s All For Rock N’ Roll » dans lequel le légendaire « Bomber » de Motörhead reprend les airs en mémoire de Lemmy !







Extrait de « Breakin’ Outta Hell », l’album d’Airbourne sorti en septembre dernier, le titre « It’s All For Rock N’ Roll » a été écrit et composé en hommage à Lemmy, un homme que le groupe australien a longtemps admiré, aimé et avec lequel, au fil des années, les quatre musiciens s’étaient liés d’amitié.

En plus d’avoir partagé la scène de Motörhead à de maintes reprises au cours des dix dernières années, on se souvient aussi de l’apparition mémorable de Lemmy conduisant un énorme camion dans le clip de « Runnin’ Wild » en 2007.

Le célèbre bombardier chargé de lumières fait parti intégrante des plus fameux concerts de Motörhead. Personne n’a oublié son vol rageur sur la pochette de l’incontournable « No Sleep ’till Hammersmith ». Ce véritable monument du rock n’roll a été prêté avec enthousiasme à Airbourne par l’équipe de Motörhead.

Un geste fort qui ajoute une sacrée dose d’émotion dans les images de ce nouveau clip, également truffé d’autres clins d’œil en honneur de cette figure emblématique du rock ! Un texte et des images qui soulignent la loyauté de Lemmy, son héritage aussi, et qui transforment « It’s All For Rock N’ Roll » en un fantastique hymne !

Et Joel O’Keeffe de conclure : « Lorsque Motörhead jouait, Lemmy était là pour les fans et les fans étaient là pour lui. Peu importe ce qui se passait dans le reste monde à ce moment-là… Motörhead était sur scène, le road crew avait bossé pour monter la scène et le matos, la foule était là et adorait ça : tout ça pour le rock n’ roll… »

« Chaque fois que nous étions en tournée, on attendait de voir les affiches des festivals avec le logo de Motörhead en gros dessus… désormais il n’y a plus qu’un espace noir…»

« Nous sommes Motörhead, et nous jouons rock ‘ n roll » : nous étions tellement habitués à l’entendre nous dire ça… mais maintenant qu’il n’est plus là, ça fait mal… Lemmy signifiait beaucoup pour nous et tellement pour rock n’ roll… »

Airbourne se produira le samedi 17 juin au HellFest à Clisson. Le festival affiche déjà complet depuis plusieurs mois.