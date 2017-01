DESTRAGE qui sera bientôt en tournée en France, voir les dates ci-dessous, propose un « Guitar Playthrough » du titre « Dreamers » tiré de l’album « A Means To No End ».

Plus d’infos: http://www.facebook.com/destrage

Destrage « European Unrest Tour » dates

w/ Periphery, The Contortionist

May 21 – Paris, France – Trabendo

May 23 – Nantes, France – Le Ferrailleur

May 24 – Toulouse, France – Connexion

May 25 – Lyon, France – CCO

May 26 – Esch-Sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal