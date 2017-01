DEATH THERAPY, où l’on retrouve le bassiste chanteur de BECOMING THE ARCHETYPE, Jason Wisdom, sortira un premier album intitulé « The Storm Before The Calm » le 24 Février prochain chez Solid State Records. Un premier extrait est disponible depuis quelques heures via Soundcloud et à écouter ci-dessous.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/deaththerapy/