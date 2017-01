TAGADA JONES, un nouvel album et un nouveau clip

TAGADA JONES a terminé l’année 2016 en force avec un nouveau clip, « La Peste & le Choléra« , premier extrait de leur nouvel album prévu pour mars 2017.

La tournée qui accompagne cet album entraînera le groupe aux 4 coins de la France et au-delà ! Toutes les dates sont disponibles ci-dessous.





04/03/2017 : Paloma – Nîmes (30)10/03/2017 : Festival les Enchanteurs – Carvin (62)11/03/2017 : Le temps machine – Joué-lès-Tours (37)18/03/2017 : Festival Big Fuzz – Jonzac (17)01/04/2017 : Festival Rock in Hell – Colmar (68)02/04/2017 : La Clef – Saint Germain en Laye (78)04/04/2017 : le Cargo – Caen (14)06/04/2017 : L’Orange Bleu – Vitry le François (51)07/04/2017 : Festival Betizfest – Cambrai (59)08/04/2017 : Durbuy Festival – Bomal sur Outhe (Belgique)15/04/2017 : On n’a plus 20 ans III – Les Herbiers (85)21/04/2017 : Wanagain Festival – Clenay (21)22/04/2017 : Elysée Montmartre – Paris (75)27/04/2017 : Le Bikini – Ramonville (31)28/04/2017 : L’usine – Istres (13)05/05/2017 : L’Empreinte – Savigny le Temple (77)06/05/2017 : Le Bœuf sur le toit – Lons le saulnier (39)07/05/2017 : Chez Narcisse – Val d’Ajol (88)18/05/2017 : Carré Sam – Boulogne sur mer (62)19/05/2017 au 23/05/2017 : Québec Tour (Canada)27/05/2017 : Festival Les Couchetards – Saint Joachim (44)16/06/2017 : Hellfest – Clisson (44)