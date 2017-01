C’est le 17 Mars prochain chez Relapse Records qu’OBTIUARY sortir son nouvel album éponyme. Il est composé de 10 titres dont en voici la liste:

01 – “Brave”

02 – “Sentence Day”

03 – “Lesson In Vengeance”

04 – “End It Now”

05 – “Kneel Before Me”

06 – “It Lives”

07 – “Betrayed”

08 – “Turned To Stone”

09 – “Straight To Hell”

10 – “Ten Thousand Ways To Die”

Le groupe partage également un Teaser: