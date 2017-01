LONGLIVE ROCKFEST 2017 : 6 nouveaux groupes annoncés

Le LONGLIVE ROCKFEST revient en force avec une troisième édition les 12 & 13 Juin 2017 à Lyon, dans l’enceinte du Transbordeur. Troisième round pour ce rendez-vous désormais incontournable des musiques alternatives où 5000 personnes seront attendues sur 2 jours. Têtes d’affiche à la renommée mondiale, figures nationales et groupes locaux viendront encore une fois cette année secouer les fosses des 2 scènes. Nous proposons une programmation festive, audacieuse, rendant hommage à la scène alternative (punk, hardcore, metal,…), si peu représentée dans les festivals en France. C’est pour la célébrer comme il se doit que nous vous attendons nombreux au Transbordeur !

Aujourd’hui, la programmation s’étoffe avec 6 nouveaux noms : Of Mice & Men, Crown The Empire, State Champs, Everytime I Die, The Devil Wears Prada et Issues. Le hardcore, metalcore et punk/rock sont bien représentés cette année et ce n’est qu’un début ! Rendez-vous le mois prochain pour connaître l’intégralité des groupes qui joueront sur cette 3ème édition !

LUNDI 12 JUIN

PIERCE THE VEIL

SLEEPING WITH SIRENS

CROWN THE EMPIRE

STATE CHAMPS

ISSUES

+ 3 autres groupes

MARDI 13 JUIN

ARCHITECTS

MOTIONLESS IN WHITE

OF MICE & MEN

EVERY TIME I DIE

THE DEVIL WEARS PRADA

+ 3 autres groupes

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/1693312004312381/