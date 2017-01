GUTTERDAMMERUNG le 10 février 2017 à l’Elysée Montmartre

COMMUNIQUE:

« Le film muet le plus bruyant du monde«

« Tout le monde parle de Gutterdammerung »« Une version assourdissante et rock’n’roll de Secret Cinema, prenant place en enfer »« Tous les poids lourds du rock réunis »« Un vrai festin pour les fans de rock »

Après Londres, Munich, Berlin, ou encore Zagreb, ce spectacle rock hors normes fait escale pour la première fois à Paris, à l’Elysée Montmartre.

Adoubé par la presse et les publics à l’étranger, Gutterdammerung est une expérience de cinéma immersif d’un genre inédit. Elle combine la projection du film,

un concert rock pendant la projection, des effets visuels de pyrotechnie et des évènements surprise. Le public, debout, participe comme il le souhaite.

L’évènement s’adapte à chaque pays et à chaque lieu faisant de chaque projection un moment unique.Le film propose un casting des plus hallucinants, réussissant le tour de force de réunir des icônes incontournables de l’histoire du rock.

Dans la lignée des films hollywoodiens des années 20, Gutterdammerung est principalement muet.

L’histoire

Le film se déroule dans un monde où Dieu a sauvé les terriens du péché en privant l’humanité du « Graal du péché », la démoniaque guitare.

La terre est maintenant devenue un monde puritain où il n’y a pas de place pour le sexe, la drogue ou le rock’n’roll.

Du paradis, un ange punk, Vicious (incarné par un Iggy Pop déjanté) regarde le monde d’un oeil blasé.

En cachette, Vicious renvoie alors la guitare vers la terre et les péchés réapparaissent sous toutes leurs formes…

Les personnages

IGGY POP joue Vicious le catalyseur de toute l’histoire et qui met le monde à feu.

GRACE JONES joue le seul personnage en mesure de contrôler la testostérone de ces hommes sans foi ni loi.

Une déesse africaine des enfers.

HENRY ROLLINS joue exactement ce qui le répulse dans la vraie vie : le prêtre Svengali. Un être qui exerce le contrôle sur les autres à des fins sinistres.

JESSE HUGHES joue un chasseur de primes qui tue le son pour de l’argent. Il travaille pour les personnes qu’il déteste dans la vraie vie :

ceux qui usent de la fausse moralité pour créer l’oppression.

LEMMY joue un général fou

TOM ARAYA joue un messager mystérieux de l’ombre qui « amènera la lumière »

VOLBEAT vendront leurs guitares pour faire face à l’ultime bataille apocalyptique

MARK LANEGAN joue un creuseur de tombe

JOSHUA HOMME laisse tomber sa guitare et redonne la vie à la Mort elle même

JUSTICE découvrent ce qui arrive quand on touche à une guitare sacrée

SLASH commence la quête de « l’outil phallique de l’éternel tourment »

NINA HAGEN fait une courte et soudaine apparition dans l’endroit le plus improbable pour une grande prêtresse du punk.

Le réalisateur

Bjorn Tagemose est reconnu dans monde des arts visuels rock’n’roll et dans l’univers de la mode.

Dans ses crédits on peut citer, Vanity Fair, Les Inrocks, Adidas, Nike, Elite Models, Bread and Butter, Grace Jones, Editors,

David Guetta, Juanes, Tiesto, Fedde Le Grand, The Hives, Kane, Macy Gray…

Jouant outrageusement fort de la musique rock lors de ses travaux et notamment auprès du milieu « Fashion », il a hérité du surnom de « réalisateur rock’n’roll ».

http://www.bjorntagemose.com

Le concert

Il est assuré par le groupe de KEVIN ARMSTRONG, musicien anglais connu pour ses collaborations avecDavid Bowie, Iggy Pop, Morrissey, Mick Jagger,

Sinead O’Connor, Thomas Dolby entre autres. Il est accompagné de musiciens exceptionnels comme Ben Ellis, Mat Hector, Chris Jones et

Jesse Smith. Ils joueront des standards du rock et du métal.

Pratique

Gutterdammerung

10 février 2017

Elysée Montmartre

72 bd Rochechouart – 75009 Paris

a partir de 18h30

Prix: 49,90 euros

Billet disponible chez les revendeurs habituels



http://www.gutterdammerung.com

Vidéos :

https://youtu.be/AbdJLjm5utc

https://youtu.be/ZdhhGK1IxjY

https://youtu.be/H7a0a7IHGjY