EMP fête ses 30 ans !

COMMUNIQUE: 30 ans ça se fête ! EMP powered by Holy Records, récemment installée à Angers, a choisi le CHABADA pour célébrer son anniversaire et s’associe avec son partenaire historique, le HELLFEST.

Au programme de ce FANS & FURIOUS DAY du 29 avril 2017, des animations et des surprises à gogo dès 14h30 en club privé sur invitation pour les membres du Backstage Club et du Hellfest Cult. À partir de 19h30, la soirée s’ouvre au public avec des concerts exceptionnels et de nombreux cadeaux.

Le déroulement de ce FANS & FURIOUS DAY du 29 avril 2017

Le Chabada / 49100 Angers :

1st Round : ( 14h30-19h30/ Privé sur invitation )

KLUB STAGE : Hellfest Cult VS EMP Backstage Club

Apéro privé sur invitation réservé exclusivement aux membres du Hellfest Cult et du EMP Backstage Club

Animations : Blind Test / Air Guitar & more

2nd Round : ( 19h30-02h00 /18€-20€-23€ ) BIG STAGE :

Soirée ouverte au public avec 4 concerts exceptionnels – Attention places limitées !

The 4 Horsemen (Tribute to Metallica) Pour la 1ère fois à Angers !

Washington Dead Cats (Rockabilly Surf Garage Punk 77)

Gronibard (Groovy Noisy Fun Grind) 1er show en Pays de la Loire depuis le Fury Fest 2004 !

Misanthrope (Avant-Garde Extreme Metal) Pour la 1ère fois à Angers !

À GAGNER sur place : 2 pass 3 Jours Hellfest 2017, 2 bons d’achat EMP et de nombreux cadeaux !

Stands, Restauration, Afterfilm, DJ, Meet & Greet & Fun : 100% Rock & Metal avec des goodies et de nombreuses surprises… Live Loud !

Un très grand merci à Greg de Visual Injuries pour ce superbe artwork du FANS & FURIOUS DAY

Événement Facebook Round 1 (14h30-19h30)

www.facebook.com/events/1879650178949116

Événement Facebook Round 2 (20h00-02h00)

www.facebook.com/events/1838460663068616