Deux nouveaux titres Live de METALLICA

METALLICA qui jouait hier à Séoul pour le lancement de sa nouvelle tournée « World Wired Tour 2017 », a interprété deux nouveaux titres en Live « Now That We’re Dead » et « Halo On Fire ». Les fans ont bien entendu filmé ça et c’est déjà dispo sur Youtube. Egalement ci-dessous la track list de la soirée.









Setlist

Hardwired

Atlas, Rise!

Sad But True

Wherever I May Roam

The Unforgiven

Now That We’re Dead

Live Debut

Moth Into Flame

Harvester of Sorrow

Halo On Fire

Live Debut

The Four Horsemen

One

Master of Puppets

For Whom the Bell Tolls

Fade to Black

Seek and Destroy

Encore

Battery

Nothing Else Matters

Enter Sandman