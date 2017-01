DAGOBA est fier d’annoncer sa signature sur le label Jive Epic France / Sony Music Entertainment pour le prochain album qui sortira dans les prochains mois.

Retrouvez leur déclaration sur leur page Facebook: « Dagoba va plus loin. Nous sommes plus forts que jamais et reconnaissants pour votre fidélité. Merci ! »

https://www.facebook.com/dagoba13