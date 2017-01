Le guitariste chanteur de MASTODON, Brent Hinds, apparait en Guest dans la vidéo « mashup » de METAL MCDONALD mélangeant les titres « It Keeps You Runnin’ » de DOOBIE BROTHERS et « Run To The Hills » d’IRON MAIDEN. A noter également la présence de Juan Montoya de Monstr0/Torche et quelques autres dans la vidéo ci-dessous.