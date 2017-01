Phil Anselmo et la star des films d’horreur comme « House Of 1000 Corpses », Bill Moseley, se sont associés pour un projet nommé BILL+PHIL. Le duo devrait sortir un EP intitulé « Songs Of Darkness And Despair » le 20 janvier prochain via le label de Phil, Housecore Records. Un extrait ést disponible ci-dessous via Soundcloud.