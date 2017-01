ALLEGAEON vient de lancer un nouveau clip pour le titre « Of Mind and Matrix » tiré de l’album « Proponent for Sentience ». Le clip a été tourné, édité, animé et dirigé par Nick Hipa (Wovenwar). Le groupe sera en tournée aux US d’ici quelques semaines en compagnie de WHITECHAPEL, CATTLE DECAPITATION et GOATWHORE.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/allegaeon