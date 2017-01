ALCATRAZ Festival : une troisème journée et une deuxieme scène

COMMUNIQUE : Chers amis Français ! Pour fêter dignement notre 10ème anniversaire en votre compagnie, nous avons décidé d’améliorer nos services afin de mieux vous accueillir en août prochain.

Vous avez tous bien noté que le Festival offrira une troisième journée de folie (le vendredi 11 août) à tout festivalier en possession d’un billet pour le week-end, et que nous allons ajouter une seconde scène dédiée aux groupes dont l’univers musical est plus propice à une scène couverte.

Et bien, cela n’est pas tout ! Car nous vous proposons également de venir faire la fête avec nous grâce aux voyages en bus que nous mettons en place depuis Paris ! C’est une grande première pour le Festival et nous sommes heureux de vous proposer les services de notre partenaire Ontours, spécialiste des voyages en bus vers les plus grands Festival européens.

Les billets sont déjà disponibles : www.alcatraz.be/fr/billets

Enfin, pour vous simplifier la vie, et pour ceux qui souhaiteraient emprunter le train jusqu’aux gares TGV de Lille, sachez que nous vous proposerons également des navettes (bus de 50 places) depuis les gares TGV de Lille jusqu’aux portes du Festival : voyage Aller le Vendredi après-midi, et voyage Retour le Lundi matin. Tout cela en à peine 30mn de trajet ! Nous reviendrons vers vous ultérieurement avec davantage de détails sur les modalités de réservation.

Alors, pas belle la vie ?

L’Equipe Alcatraz Music festival