KREATOR vient de lâcher deux nouveaux titres avec un premier, en vidéo, qui s’intitule « Satan Is Real« , tiré du nouvel album « Gods Of Violence » et prévu pour le 27 janvier prochain. Et un deuxième « Earth Under The Sword » qui est sorti sur un « flexi disc » accompagnant le magazine Decibel. Tout est disponible ci-dessous.