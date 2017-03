Concours de NOEL !

TRexSound.com vous invite à célébrer les fêtes de fin d’année avec le soutien de HYRAW, SIDILARSEN, HEADCHARGER, THE ARRS, EVENLINE, LUTECE, NECROBLASPHEME, KOPPER8, 91 ALL STARS, ABSURDITY, STILL SQUARE et sans oublier Dooweet Agency et Ellie Promotion.

Nous vous offrons donc la possibilité de gagner par tirage au sort l’un des lots suivants:

HYRAW: 5 tee-shirts

SIDILARSEN: 3 albums « CHATTERBOX » (digipack) et 1 double vinyle « CHATTERBOX + Remixes ».

HEADCHARGER: 1 tee-shirt, 1 bonnet et 2 patchs.

THE ARRS: 1 tee-shirt.

EVENLINE: 3 albums « DEAR MORPHEUS COLLECTOR ».

LUTECE: 3 albums « FROM GLORY TOWARDS VOID ».

NECROBLASPHEME: 3 albums « BELLEVILLE ».

KOPPER8: 3 albums « ADDICTION ».

91 ALL STARS: 3 albums « RETOUR VERS LA LUMIERE ».

ABSURDITY: Album « D:/Evolution ».

ainsi que des compilations « Take The Track » et des albums de STILL SQUARE

Pour participer, il vous suffit d’envoyer vos coordonnées postales à cette adresse: xmas2015@trexsound.com, avant le 4 janvier 2016 à 12h00. Une seule participation par foyer.

Les gagnants seront avertis par email. Les lots seront envoyés directement par les groupes. 1 seul lot par gagnant.

Bonne chance à tous ! Et supportez la scène française !

Les gagnants sont:

HYRAW: 5 tee-shirts – Emmanuel V. (59); Gwenn H. (44); Alexandre L. (93); Remy C. (57); Clémentine S. (08)

SIDILARSEN: Albums Digipack: Damien I. (84); Mickael C. (67); Eric S. (76)

SIDILARSEN: Double Vinyle: Jérôme P. (78)

HEADCHARGER : Tee SHirt : Ludovic A. (92);

HEADCHARGER : Bonnet: Martin C. (75);

HEADCHARGER : Patch: Christophe V. (62); Anne C. (91)

THE ARRS : Tee Shirt : Marc B. (69)

EVENLINE : Albums : Pierre R. (27); Romain T. (88); Célia C. (60)

NECROBLASPHEME : Albums: Clément R. (56); Julien L. (44); Pierre L. (49)

KOPPER8 : Albums : Victoria B. (77); Laurence D. (59); Hélène T. (13)

91 ALL STARS : Albums : Cyril C. (13); David A. (42); Ludovic R. (44)

ABSURIDTY : Album: Sébastien A. (22), Maxent G. (49), Mélody B. (68)

Compilation « »Take The Track » » : Cindy B. (77); Jérôme J. (08); Denis R. (72); Laurent D. (59); Marie B. (62)

STILL SQUARE : Albums : Leo V. (B-06); Anna B. (90)

Bravo aux gagnants et merci pour toutes vos participations !